Ольсбу Ройселанн выиграла пасьют в Хохфильцене, россиянки не попали в десятку
Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Норвежка, стартовавшая четвертой, допустила два промаха на огневых рубежах, однако и этого хватило для победы.
Второй стала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, уступившая 14 секунд лидеру, тройку призеров закрыла француженка Жулия Симон с проигрышем в 18 секунд.
Представительницы России вновь не попали в десятку. Лучшей стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й с двумя кругами штрафа.
Лариса Куклина приехала 23-й, Ульяна Кайшева — 27-й и Евгения Павлова — 42-й.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 29.04,6 (2 шт. круга)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 13,9 (0)
3. Жюли Симон (Франция) — 17,8 (3)
4. Ханна Эберг (Швеция) — 21,4 (0)
5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 52,6 (0)
6. Доротея Вирер (Италия) — 1.04,9 (2)
14. Ирина Казакевич (Россия) — 1.37,5 (2)
23. Лариса Куклина (Россия) — 2.19,3 (3)
27. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.32,4 (4)
42. Евгения Павлова (Россия) — 3.33,7 (4)
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