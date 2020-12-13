Ольсбу Ройселанн выиграла пасьют в Хохфильцене, россиянки не попали в десятку

Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Норвежка, стартовавшая четвертой, допустила два промаха на огневых рубежах, однако и этого хватило для победы.

Второй стала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, уступившая 14 секунд лидеру, тройку призеров закрыла француженка Жулия Симон с проигрышем в 18 секунд.

Представительницы России вновь не попали в десятку. Лучшей стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й с двумя кругами штрафа.

Лариса Куклина приехала 23-й, Ульяна Кайшева — 27-й и Евгения Павлова — 42-й.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 29.04,6 (2 шт. круга)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 13,9 (0)

3. Жюли Симон (Франция) — 17,8 (3)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 21,4 (0)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 52,6 (0)

6. Доротея Вирер (Италия) — 1.04,9 (2)

14. Ирина Казакевич (Россия) — 1.37,5 (2)

23. Лариса Куклина (Россия) — 2.19,3 (3)

27. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.32,4 (4)

42. Евгения Павлова (Россия) — 3.33,7 (4)