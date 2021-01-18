Олимпийский чемпион Алябьев высказался о причинах спада биатлониста Логинова

Советский биатлонист Антон Алябьев рассказал почему, по его мнению, Александр Логинов неудачно начал текущий сезон.

Олимпийский чемпион считает, что биатлонист уделил недостаточно времени индивидуальной подготовке.

«Хотя Логинов и является лидером нашей команды, в этом сезоне он немного надломился функционально и в психологическом плане, что немаловажно. Действительно, его могла подкосить смерть отца, но и ранее у него уже бывали сбои. Причем это касалось и стрельбы, и хода. Так или иначе на выступление влияет подготовка. И по моему мнению, тренироваться команда должна вместе. Кто бы что ни говорил, для индивидуальной подготовки нужно быть сверх мотивированным и очень сильным, хотя даже Уле-Эйнар Бьорндален подключался к команде. Всё-таки выступать предстоит единым коллективом», — цитирует Алябьева RT.

Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира-2020/21.