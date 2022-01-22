Ольга Зайцева заявила, что женская сборная России по биатлону неплохо смотрится со стороны

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлениями от второго места сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).

«Здорово! Молодцы, поздравляю наших девочек! Все хорошо! Не скажу, что они реабилитировались за прошлую гону. Бывают разные состояния у спортсменок. С каждым стартом спортсменки набирают форму. Они неплохо смотрятся со стороны. Сейчас даже лучше, чем всегда. Считаю, что они показывают хорошие результаты. Главное — дотянуть, свое здоровье сохранить до Олимпиады и там уже выходить на пик формы. Тренерский состав там решает и делает все, как положено. Все по плану. В Пекине уже нужно будет выжимать из себя максимум», — сказала Зайцева «СЭ».

Ранее, 22 января, победу в эстафете одержала сборная Норвегии, третье место заняла команда Франции.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.