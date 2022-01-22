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Сегодня, 18:45

Ольга Зайцева заявила, что женская сборная России по биатлону неплохо смотрится со стороны

Ольга Зайцева прокомментировала серебро женской сборной России по биатлону
Микеле Антонов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлениями от второго места сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).

«Здорово! Молодцы, поздравляю наших девочек! Все хорошо! Не скажу, что они реабилитировались за прошлую гону. Бывают разные состояния у спортсменок. С каждым стартом спортсменки набирают форму. Они неплохо смотрятся со стороны. Сейчас даже лучше, чем всегда. Считаю, что они показывают хорошие результаты. Главное — дотянуть, свое здоровье сохранить до Олимпиады и там уже выходить на пик формы. Тренерский состав там решает и делает все, как положено. Все по плану. В Пекине уже нужно будет выжимать из себя максимум», — сказала Зайцева «СЭ».

Ранее, 22 января, победу в эстафете одержала сборная Норвегии, третье место заняла команда Франции.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон
Валерия Васнецова
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
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