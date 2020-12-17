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Один из биатлонистов сборной Германии заразился коронавирусом

12:59

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что один из представителей сборной Германии, приехавших на четвертый этап Кубка мира-2020/21 в Хохфильцене (Австрия) сдал положительный тест на коронавирус.

Имя спортсмена не разглашается. Отмечается, что биатлонист был немедленно изолирован от партнеров по команде. Ни один из других спортсменов сборной Германии не заразился вирусом.

Это первый случай коронавируса по ходу гонок в Хохфильцене, где на прошлой неделе проходил предыдущий этап Кубка мира. Все 700 тестов на предыдущей неделе были негативными.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 17 по 20 декабря.

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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