Один из биатлонистов сборной Германии заразился коронавирусом

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что один из представителей сборной Германии, приехавших на четвертый этап Кубка мира-2020/21 в Хохфильцене (Австрия) сдал положительный тест на коронавирус.

Имя спортсмена не разглашается. Отмечается, что биатлонист был немедленно изолирован от партнеров по команде. Ни один из других спортсменов сборной Германии не заразился вирусом.

The team member was isolated immediately. No athletes or other team members were affected. The relevant health authorities have been informed. (2/2) — IBU (@biathlonworld) December 17, 2020

Это первый случай коронавируса по ходу гонок в Хохфильцене, где на прошлой неделе проходил предыдущий этап Кубка мира. Все 700 тестов на предыдущей неделе были негативными.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 17 по 20 декабря.