Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в российском биатлоне давно возникли проблемы с допингом, только их удавалось скрывать.

— На чемпионате мира-2007 по биатлону один доктор при сборной в приватном разговоре со мной бил себя в грудь и говорил, что его методики обнаружить нельзя, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Какие методики? Надо было бить в набат и мне в том числе! Кто же тогда знал, что так все серьезно.

Самый громкий в истории российского биатлона допинговый скандал прогремел накануне чемпионата мира-2009 в Пхенчхане. Лидеры сборной России Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко сдали несколько положительных проб на эритропоэтин. Пробы были взяты еще в ходе декабрьского этапа Кубка мира в Эстерсунде, однако их результаты были объявлены в канун чемпионата мира.