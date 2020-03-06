Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился мнением о работе президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

«Я знал Драчева много лет как совершенно выдающегося спортсмена, настоящего фанатика биатлона и человека, способного очень много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели, — цитирует Алябьева RT. — В его дела после завершения карьеры не сильно вникал, но мне казалось, что человек за много лет на всевозможных постах научился что-то делать, чем-то руководить, поэтому на выборах я и поддерживал его кандидатуру.

Но оказалось, что все декларации так декларациями и остались. Драчев очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше — тем очевиднее, что ситуация становится все хуже и хуже. Выход из ситуации? Начинать, как мне кажется, нужно с правления СБР.

Сейчас федерация представляет собой очень замкнутое общество. В принципе, так было всегда, но люди как-то находили общий язык. Сейчас же внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде. Знаю, например, что сам Драчев не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда, поддержали президента СБР в этом всего два человека — остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчев приглашал лично, нет никакого согласия.

Сам Драчев, понятное дело, будет цепляться за свою должность до последнего, но если оставить его на посту президента — это тупик для всего российского биатлона. Взять тех же спонсоров — с СБР ведь уже никто не хочет иметь дела. И не только из-за отсутствия результата, а прежде всего потому, что с президентом СБР ни о чем нельзя договариваться всерьез. Федерации нужен реальный лидер, а не болтун. Все это, конечно же, нужно очень серьезно обсуждать на совете в конце сезона».

53-летний Владимир Драчев стал президентом СБР 18 мая 2018 года. В третьем туре выборов за него проголосовали 40 делегатов. В период спортивной карьеры он четырежды завоевывал золото чемпионатов мира, серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр.