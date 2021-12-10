Норвежский лыжник Йоханнес Бе признался, что находится не в лучшей форме
16:31
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался по поводу неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Спортсмен финишировал на 29-м месте, трижды промахнувшись. Норвежец признался, что находится не в лучшей форме.
«Чувствовал усталость. Ноги не отталкивались, не чувствовал силу в руках. Мне было сложно с самого старта. Затем не попадал в повороты, плохо проходил подъемы. Это было безнадежно. Сейчас я не в лучшей форме. Мне нужно упорно заниматься, чтобы прийти в нужную форму. Пока это не работает. Во время Рождества буду много работать», — цитирует Бе TV2.
Спринтерскую гонку выиграл Йоханнес Кюн. Среди российских биатлонистов лучшим стал Александр Логинов, занявший 4-е место.
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю