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Норвежский лыжник Йоханнес Бе признался, что находится не в лучшей форме

16:31
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался по поводу неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Спортсмен финишировал на 29-м месте, трижды промахнувшись. Норвежец признался, что находится не в лучшей форме.

«Чувствовал усталость. Ноги не отталкивались, не чувствовал силу в руках. Мне было сложно с самого старта. Затем не попадал в повороты, плохо проходил подъемы. Это было безнадежно. Сейчас я не в лучшей форме. Мне нужно упорно заниматься, чтобы прийти в нужную форму. Пока это не работает. Во время Рождества буду много работать», — цитирует Бе TV2.

Спринтерскую гонку выиграл Йоханнес Кюн. Среди российских биатлонистов лучшим стал Александр Логинов, занявший 4-е место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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