Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о планах на будущее

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, какие цели ставит перед собой на будущее.

«Хочу быть на тех же местах, что и на Олимпиаде, и на Кубке мира. Но до этого еще нужно поработать, чего я жду с нетерпением. Я очень мотивирован.

Кто сейчас лучший биатлонист мира — я или Фийон-Майе? Думаю, Кентен, но обогнать меня могут немногие. На такую форму я рассчитываю", — цитирует Бе TV2.

28 февраля норвежец объявил о досрочном завершении сезона. В общем зачете Кубка мира первое место занял француз Кантен Фийон Майе.