Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно завершил сезон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сообщил о том, что досрочно завершил сезон-2021/22.

«Последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде. После Пхенчхана-2018 у меня не было долгого отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию до Олимпиады-2026», — цитирует норвежца Skiskyting.

До конца сезона осталось три этапа Кубка мира. Йоханнес Бе занимает пятое место в общем зачете. В активе спортсмена 8 олимпийских медалей (5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая).