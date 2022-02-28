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Сегодня, 19:09

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно завершил сезон

Виктория Кравченко

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сообщил о том, что досрочно завершил сезон-2021/22.

«Последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде. После Пхенчхана-2018 у меня не было долгого отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию до Олимпиады-2026», — цитирует норвежца Skiskyting.

До конца сезона осталось три этапа Кубка мира. Йоханнес Бе занимает пятое место в общем зачете. В активе спортсмена 8 олимпийских медалей (5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая).

Источник: https://media.skiskyting.no/pressreleases/verdenscupsesongen-over-for-johannes-thingnes-boe-3165310
Йоханнес Бе
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