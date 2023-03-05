Норвежские биатлонисты победили в супермиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место

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Норвежские биатлонисты выиграли супермикст на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Марта Ольсбу Ройселанн и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 36 минут и 40,5 секунды.

Второе место заняла команда Швейцарии. Эми Басерга и Никлас Хартвег отстали от лидеров гонки на 17,6 секунды.

Третьими стали биатлонисты из Латвии (29,5). В составе команды выступали Байба Бендика и Андрей Расторгуев.

Биатлон

Кубок мира, 7-й этап

Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км, Эстафета

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн и Ветле Кристиансен) — 36:40,5

2. Швейцария (Эми Басерга и Никлас Хартвег) — отставание 17,6 секунды

3. Латвия (Байба Бендика и Андрей Расторгуев) — 29,5