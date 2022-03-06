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Сегодня, 16:21

Норвежка Ройселанн выиграла «Малый хрустальный глобус» в гонках преследования

Иван Шитик
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Марте Олсбу Ройселанн завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования в рамках Кубка мира сезона-2021/22.

В воскресенье Олсбу Ройселанн стала четвертой в гонке преследования в финском Контиолахти. В сезоне-2021/22 семь гонок преследования, в шести норвежка набрала 326 очков.

За пять индивидуальных стартов до конца сезона Олсбу Ройселанн опережает ближайшую преследовательницу шведку Эльвиру Эберг в общем зачете на 97 баллов. Шведка уже не сможет обойти норвежку в зачете гонок преследования.

Марта Ольсбу Ройселанн
Ханна Эберг
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