Норвежка Ройселанн выиграла «Малый хрустальный глобус» в гонках преследования

Норвежская биатлонистка Марте Олсбу Ройселанн завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования в рамках Кубка мира сезона-2021/22.

В воскресенье Олсбу Ройселанн стала четвертой в гонке преследования в финском Контиолахти. В сезоне-2021/22 семь гонок преследования, в шести норвежка набрала 326 очков.

За пять индивидуальных стартов до конца сезона Олсбу Ройселанн опережает ближайшую преследовательницу шведку Эльвиру Эберг в общем зачете на 97 баллов. Шведка уже не сможет обойти норвежку в зачете гонок преследования.