Норвежка Ройселанн пропустит оставшиеся этапы Кубка мира в 2022 году

Трехкратная олимпийская чемпионка Марта Ольсбу Ройселанн не сможет выступить на этапах Кубка мира в этом календарном году, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации биатлона.

31-летняя спортсменка заявила, что еще не набрала необходимую соревновательную форму.

Таким образом, норвежка пропустит этапы Кубка мира в австрийском Хохфильцене (8-11 декабря) и французском Анси (15-18 декабря).

Ранее Ройслеланн уже пропустила первый этап Кубка мира в финском Контиолахти.