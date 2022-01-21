Экхофф высказалась об 11-м месте в индивидуальной гонке: «Снова чувствую себя самой собой»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что думает о своем результате в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Норвежка заняла 11-е место.

«Рада сейчас этому результату. Снова чувствую себя собой. Очень довольна, так как в последнее время приняла несколько сложных решений. Приятно видеть, тело работает», — цитирует Экхофф TV2.

Ранее Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси (Франция). Также она пропустила гонки в Оберхофе и Рупольдинге.