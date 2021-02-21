Норвежец Стремсхейм стал победителем пасьюта на этапе Кубка IBU в Словакии, Сучилов — 8-й
15:55
Норвежец Энре Стремсхейм стал победителем гонки преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).
Лучший из россиян — Семен Сучилов — показал восьмой результат.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 30.29,8 (1 шт. круг)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 1,4 (2)
3. Александр Андерсен (Норвегия) — 8,7 (1)
4. Юстус Штрелов (Германия) — 17,1 (0)
5. Давид Цобель (Германия) — 40,8 (2)
6. Филип Андерсен (Норвегия) — 50,4 (3)
8. Семен Сучилов (Россия) — 56,4 (2)
11. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,1 (1)
17. Евгений Идинов (Россия) — 1.30,6 (2)
23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.01,1 (2)
31. Василий Томшин (Россия) — 2.24,4 (2)
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