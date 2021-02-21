Норвежец Энре Стремсхейм стал победителем гонки преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Лучший из россиян — Семен Сучилов — показал восьмой результат.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 30.29,8 (1 шт. круг)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 1,4 (2)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 8,7 (1)

4. Юстус Штрелов (Германия) — 17,1 (0)

5. Давид Цобель (Германия) — 40,8 (2)

6. Филип Андерсен (Норвегия) — 50,4 (3)

8. Семен Сучилов (Россия) — 56,4 (2)

11. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,1 (1)

17. Евгений Идинов (Россия) — 1.30,6 (2)

23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.01,1 (2)

31. Василий Томшин (Россия) — 2.24,4 (2)