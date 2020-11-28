Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти, Логинов — 10-й
Норвежец Штурла Легрейд стал победителем стартовой гонки нового сезона Кубка мира. Он прошел индивидуальную гонку без единой ошибки на рубеже.
Почти 20 секунд ему проиграл соотечественник Йоханнес Бе. Третий результат с отставанием более минуты занял немец Эрик Лессер.
Россиянин Александр Логинов показал десятый результат.
Биатлон
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0 промахов)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 19,6 (1)
3. Эрик Лессер (Германия) — 1.03,6 (1)
4. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.05,9 (1)
5. Ондржей Моравец (Чехия) — 1.06,9 (0)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.31,8 (2)...
10. Александр Логинов (Россия) — 2.19,2 (2)
26. Матвей Елисеев (Россия) — 3.40,2 (1)
37. Петр Пащенко (Россия) — 4.16,5 (1)
44. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.43,4 (4)
50. Семен Сучилов (Россия) — 5.04,6 (3)
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