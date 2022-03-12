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Сегодня, 15:44

Норвежец Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя

Иван Шитик
Корреспондент

12 марта в эстонском Отепя на этапе Кубка мира по биатлону прошел мужской масс-старт. Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Вторым финишировал лидер Кубка мира француз Кантен Фийон Майе. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен.

Отметим, что первое место Кристиансена прервало победную серию Фийона Майе, включающую в себя три личные гонки.

Биатлон

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 34.29,6 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 5,9 (1)

3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 15,5 (1)

4. Антонен Гигонна (Франция) — 30,5 (0)

5. Эрик Лессер (Германия) — 38,6 (1)

6. Лукас Хофер (Италия) — 46,4 (2)

Ветле Кристиансен
Кантен Фийон Майе
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