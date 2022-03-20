Норвежец Баккен выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов Кубка мира

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Баккен впервые выиграл личную гонку на Кубке мира. До этого лучшим результатом 23-летнего норвежца было третье место в масс-старте на предыдущем этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Баккен победил в зачете масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2021/22. Он набрал 182 очка, на четыре балла опередив ставшего вторым француза Кантена Фийона Майе (178), который по итогам сезона стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Третье место у норвежца Ветле Шостада Кристиансена (165).

Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, занявший 27-е место. Антон Бабиков стал 30-м, Александр Логинов — 32-м, Александр Поварницын — 38-м, Карим Халили — 41-м, Даниил Серохвостов — 42-м.