Мужская сборная Норвегии стала первой в эстафете 4 x 7,5 километров на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Команда преодолела дистанцию без штрафных кругов с пятью дополнительными патронами.

Россияне заняли четвертое место (0 штрафных кругов + 7 доп. патрон). Вторыми стали украинцы. Третьи — шведы.

В составе сборной России вышли на старт: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:10.25,3 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — отставание 38,2 (0 + 5)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — 43,3 (1 + 8)

4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили) — 46,9 (0 + 7)

5. Германия (Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 57,2 (1 + 11)

6. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дилье Бьона) — 1.46,9 (0 + 5)