Норвегия заняла весь пьедестал в мужской гонке преследования впервые за 17 лет

Норвегия заняла весь пьедестал почета в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первым стал Штурла Легрейд, вторым — Йоханнес Дале, третьим — Тарьей Бе.

Это первый случай за 17 лет, когда весь подиум в данной дисциплине оказывается норвежским.

Предыдущий раз это произошло в январе 2004 года в Рупольдинге. Тогда пасьют выиграл Уле Эйнар Бьорндален, вторым стал Ларс Бергер, третьим — Хальвард Ханевольд.