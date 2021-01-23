Норвегия выиграла синглмикст на этапе Кубка IBU Германии, Россия стала восьмой

Сборная Норвегии стала победительницей в сингмиксте на этапе Кубка IBU в немецком Арбер-Цвизеле. Сборная России показала только восьмой результат.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Синглмикст

1. Норвегия — 41.27,7 (0 шт. кругов + 10 доп. патронов)

2. Италия — отставание 45,0 (1 + 9)

3. Германия — 59,7 (2 + 8)

8. Россия (Евгений Идинов, Ольга Мощенкова) — 2.33,3 (2 + 16)