Норвегия выиграла синглмикст на этапе Кубка IBU Германии, Россия стала восьмой
13:47
Сборная Норвегии стала победительницей в сингмиксте на этапе Кубка IBU в немецком Арбер-Цвизеле. Сборная России показала только восьмой результат.
Биатлон
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Синглмикст
1. Норвегия — 41.27,7 (0 шт. кругов + 10 доп. патронов)
2. Италия — отставание 45,0 (1 + 9)
3. Германия — 59,7 (2 + 8)
8. Россия (Евгений Идинов, Ольга Мощенкова) — 2.33,3 (2 + 16)
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