Норвегия выиграла малые Хрустальные глобусы в мужском и женском зачетах
20:31
Сборная Норвегии стала обладателем малых Хрустальных глобусов в мужском и женском зачетах Кубка мира. Сегодня норвежцы выиграли мужскую и женскую эстафеты на этапе в Нове-Место.
В мужском Кубке наций Россия сохранила четвертое место, в сегодняшней гонке россияне также стали четвертыми.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 7749 (+420)
2 (2). Франция — 7447 (+170)
3 (3). Германия — 6821 (+310)
4 (4). Россия — 6536 (+330)
5 (5). Австрия — 5689 (+220)
6 (6). Швеция — 5516 (+360)
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 348 (+60)
2 (2). Франция — 302 (+26)
3 (3). Германия — 264 (+40)
4 (4). Россия — 253 (+43)
5 (10). Украина — 216 (+54)
6 (5). Словения — 216 (+34)