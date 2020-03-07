Норвегия выиграла малые Хрустальные глобусы в мужском и женском зачетах

Сборная Норвегии стала обладателем малых Хрустальных глобусов в мужском и женском зачетах Кубка мира. Сегодня норвежцы выиграли мужскую и женскую эстафеты на этапе в Нове-Место.

В мужском Кубке наций Россия сохранила четвертое место, в сегодняшней гонке россияне также стали четвертыми.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 7749 (+420)

2 (2). Франция — 7447 (+170)

3 (3). Германия — 6821 (+310)

4 (4). Россия — 6536 (+330)

5 (5). Австрия — 5689 (+220)

6 (6). Швеция — 5516 (+360)

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 348 (+60)

2 (2). Франция — 302 (+26)

3 (3). Германия — 264 (+40)

4 (4). Россия — 253 (+43)

5 (10). Украина — 216 (+54)

6 (5). Словения — 216 (+34)