Норвегия выиграла Кубок мира в эстафете
Сборная Норвегии стала победителем Кубка мира в эстафете. На заключительном этапе в Нове-Место норвежцы стали вторыми в синглмиксте.
В Кубке наций мужская сборная Норвегии досрочно обеспечила себе победу, женская сборная также лидирует перед заключительной гонкой в зачет — спринта на заключительном этапе в Эстерсунде.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 7849 (+210)
2 (2). Франция — 7108 (+165)
3 (3). Германия — 6794 (+115)
4 (4). Россия — 6675 (+135)
5 (5). Швеция — 6584 (+180)
6 (6). Италия — 5829 (+195)
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 7069 (+210)
2 (2). Швеция — 6988 (+180)
3 (3). Германия — 6865 (+115)
4 (4). Франция — 6820 (+165)
5 (5). Россия — 6263 (+135)
6 (6). Белоруссия — 6217 (+110
Эстафета
1 (1). Норвегия — 228 (+54)
2 (2). Франция — 211 (+38)
3 (3). Швеция — 210 (+60)
4 (5). Австрия — 169 (+43)
5 (6). Россия — 168 (+40)
6 (4). Италия — 168 (+25)
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