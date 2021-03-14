Норвегия выиграла Кубок мира в эстафете

Сборная Норвегии стала победителем Кубка мира в эстафете. На заключительном этапе в Нове-Место норвежцы стали вторыми в синглмиксте.

В Кубке наций мужская сборная Норвегии досрочно обеспечила себе победу, женская сборная также лидирует перед заключительной гонкой в зачет — спринта на заключительном этапе в Эстерсунде.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 7849 (+210)

2 (2). Франция — 7108 (+165)

3 (3). Германия — 6794 (+115)

4 (4). Россия — 6675 (+135)

5 (5). Швеция — 6584 (+180)

6 (6). Италия — 5829 (+195)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 7069 (+210)

2 (2). Швеция — 6988 (+180)

3 (3). Германия — 6865 (+115)

4 (4). Франция — 6820 (+165)

5 (5). Россия — 6263 (+135)

6 (6). Белоруссия — 6217 (+110

Эстафета

1 (1). Норвегия — 228 (+54)

2 (2). Франция — 211 (+38)

3 (3). Швеция — 210 (+60)

4 (5). Австрия — 169 (+43)

5 (6). Россия — 168 (+40)

6 (4). Италия — 168 (+25)