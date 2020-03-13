Норвегия выиграла Кубки наций у мужчин и женщин

Сборные Норвегии одержали победы в мужском и женском зачете Кубка наций. В тройку в обоих зачетах вошли Германия и Франция.

Мужская сборная России стала четвертой, женская — пятой.

Борьба в Кубке наций была завершена досрочно. Из-за эпидемии коронавируса на этапе Кубка мира в Контиолахти были отменены смешанная эстафета и синглмикст, а этап в Осло отменен полностью.

Биатлонистам в нынешнем сезоне осталось провести мужскую и женскую гонки преследования, которые не идут в зачет Кубка наций.