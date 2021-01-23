Сборная Норвегии лидирует в зачете мужских эстафет Кубка мира по биатлону среди мужчин. В активе у нее 222 очка.

На второе место после сегодняшней победы поднялась команда Франции (192). Третьей идет сборная Германии (179). Россия на четвертом месте (177).

Кубок мира

Эстафета (мужчины)

1 (1). Норвегия — 222 (+54)

2 (4). Франция — 192 (+60)

3 (3). Германия — 179 (+43)

4 (5). Россия — 177 (+48)

5 (2). Швеция — 176 (+26)

6 (6). Италия — 162 (+40)