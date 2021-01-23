Норвегия возглавляет эстафетный зачет Кубка мира, Россия — четвертая
18:41
Сборная Норвегии лидирует в зачете мужских эстафет Кубка мира по биатлону среди мужчин. В активе у нее 222 очка.
На второе место после сегодняшней победы поднялась команда Франции (192). Третьей идет сборная Германии (179). Россия на четвертом месте (177).
Кубок мира
Эстафета (мужчины)
1 (1). Норвегия — 222 (+54)
2 (4). Франция — 192 (+60)
3 (3). Германия — 179 (+43)
4 (5). Россия — 177 (+48)
5 (2). Швеция — 176 (+26)
6 (6). Италия — 162 (+40)
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