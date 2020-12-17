Мужская сборная Норвегии осталась лидером Кубка наций после спринта на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Штурле Легрейд, восемь секунд ему уступил Йоханнес Дале, 20 секунд — Йоханнес Бе. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 13-е место.

У скандинавов сейчас 3 033 очка, у Швеции — 2 714, у Германии — 2 629.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 3033 (+462)

2 (2). Швеция — 2714 (+394)

3 (3). Германия — 2629 (+332)

4 (4). Франция — 2563 (+399)

5 (5). Россия — 2413 (+363)

6 (6). Австрия — 2298 (+367)