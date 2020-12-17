Норвегия осталась лидером Кубка наций, Россия — пятая
18:29
Мужская сборная Норвегии осталась лидером Кубка наций после спринта на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Штурле Легрейд, восемь секунд ему уступил Йоханнес Дале, 20 секунд — Йоханнес Бе. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 13-е место.
У скандинавов сейчас 3 033 очка, у Швеции — 2 714, у Германии — 2 629.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 3033 (+462)
2 (2). Швеция — 2714 (+394)
3 (3). Германия — 2629 (+332)
4 (4). Франция — 2563 (+399)
5 (5). Россия — 2413 (+363)
6 (6). Австрия — 2298 (+367)
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