Норвегия может отказаться от этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Министерство здравоохранения Норвегии заявило, что страна может отказаться от проведения этапов Кубка мира по зимним видам спорта, сообщает Dagbladet.

«Мы реально смотрим на сложившуюся ситуацию. По мнению министерства, есть риск проведения в Норвегии турниров с участием иностранных спортсменов. Сейчас вся Европа и мир находятся в сложной ситуации, поэтому нужно предпринимать какие-то меры», — идет речь в заявлении.

В календаре Кубка мира по биатлону запланирован заключительный этап сезона в Осло-Холменколлене на конец марта и этап по лыжным видам спорта (12-14 марта).