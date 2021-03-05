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Норвегия лидирует в мужском Кубке наций, Россия на четвертом месте

19:22
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Первое место в Кубке наций по биатлону среди мужчин занимает сборная Норвегии. Норвежцы набрали 7578 очков.

Второе место у команды Франции (6782). На третьем месте сборная Германии (6430). Сборная России четвертая (6271).

Кубок наций (мужчины)

1 (1). Норвегия — 7578 (+360)

2 (2). Франция — 6782 (+310)

3 (4). Германия — 6430 (+420)

4 (5). Россия — 6271 (+390)

5 (3). Швеция — 6234 (+210)

6 (6). Австрия — 5579 (+290)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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