Норвегия лидирует в мужском Кубке наций, Россия на четвертом месте
19:22
Первое место в Кубке наций по биатлону среди мужчин занимает сборная Норвегии. Норвежцы набрали 7578 очков.
Второе место у команды Франции (6782). На третьем месте сборная Германии (6430). Сборная России четвертая (6271).
Кубок наций (мужчины)
1 (1). Норвегия — 7578 (+360)
2 (2). Франция — 6782 (+310)
3 (4). Германия — 6430 (+420)
4 (5). Россия — 6271 (+390)
5 (3). Швеция — 6234 (+210)
6 (6). Австрия — 5579 (+290)
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