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Норвегия лидирует в эстафетном зачете Кубка мира, Россия — пятая

18:58
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Сборная Норвегии сохранила лидерство в эстафетном зачете Кубка мира по биатлону среди мужчин. Норвежцы имеют в активе 168 очков.

Второе место у сборной Швеции (15), третье — у команды Германии (136). После сегодняшней победы поднялась на четвертое место сборная Франции (132). Сборная России на пятом месте — 132 очка.

Кубок мира

Эстафета (мужчины)

1 (1). Норвегия — 168 очков (+54)

2 (2). Швеция — 150 (+36)

3 (3). Германия — 136 (+40)

4 (8). Франция — 132 (+60)

5 (4). Россия — 129 (+43)

6 (6). Италия — 122 (+48)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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