Норицын готов продолжать работу старшим тренером женской сборной

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Хотелось бы оказаться в топ-5 Кубка наций в честной борьбе, без отмененных гонок, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Перед гонкой нам говорили, что возможно, завтра будут последние гонки — эстафеты отменят. Знаю, что сегодня ночью улетают австрийцы, словаки — у них ограничение на въезд в страну. У нас, тьфу-тьфу, все в порядке. Но никто не знает, как дальше развернется ситуация.

Лежа все могли стрелять лучше. Ошибки были по ветру — он сложный для стрельбы стоя, но лежа он стабильный, сильных порывов нет. Вполне можно было сориентироваться. Не думаю, что сегодня были проблемы с лыжами — инвентарь точно работал.

Я готов продолжать работу старшим тренером сборной России. Никто не отрицает, что мы ошибались. Здесь важны честность и видение, как из этого выйти. В течение сезона было видно, как и где мы ошиблись и как из этого выйти.