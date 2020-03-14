Николай Круглов не видит предпосылок для возвращения Фуркада

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов уверен, что Мартен Фуркад не возобновит карьеру. Француз объявил об уходе из биатлона по окончании нынешнего сезона. Сегодня он провел последнюю гонку в карьере, победив в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Есть предпосылки для его возвращения?

— Нет, я их не вижу. Уверен, это обдуманное решение, которое было принято далеко не вчера. Последние годы Фуркад четко осознавал необходимость завершения карьеры, очень здорово, что у него этот сезон получился, и он смог уйти почти непобежденным. Доказал, что по-прежнему остается одним из лучших. Одному ему известно, насколько тяжело было сохранять этот уровень на протяжении стольких лет. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Фуркада