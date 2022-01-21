Нигматуллина заняла десятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 10-е место на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Выиграла гонку француженка Жюстин Брезаз-Буше. Второй пришла ее соотечественница Жулия Симон. Третьей стала шведка Мона Брорссон.

Российскую национальную команду также представляли Валерия Васнецова и Ирина Казакевич. Биатлонистки допустили 13 промахов на двоих, отставание — 7 минут. Васнецова заняла 63-е место, Казакевич расположилась на 65-й строчке.

Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустили гонку. Тренерский штаб пришел к такому решению после консультации с врачами.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 42.20,6 (1)

2. Жюли Симон (Франция) — отставание 51,1 (2)

3. Мона Брорссон (Швеция) — 1.37,2 (2)

4. Клэр Иган (США) — 1.55,9 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) — 1.58,8 (3)

6. Маркета Давидова (Чехия) — 2.34,8 (3)...

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.58,9 (2)...

63. Валерия Васнецова (Россия) — 7.05,4 (7)...

65. Ирина Казакевич (Россия) — 7.21,7 (6)