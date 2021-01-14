Нелин не попал в состав сборной Швеции на эстафету в Оберхофе
21:04
Официальный сайт IBU опубликовал состав мужской сборной Швеции на эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
На первом этапе за шведов побежит Пеппе Фемлинг, далее — Мартин Понсилуома, Оскар Брандт и Себастьян Самуэльссон.
25-й номер общего зачета Кубка мира Йеспер Нелин по решению тренерского штаба пропустит гонку.
Мужская эстафета пройдет в пятницу, 15 января. Начало — в 16.30 (мск).
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