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Нелин не попал в состав сборной Швеции на эстафету в Оберхофе

21:04
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Официальный сайт IBU опубликовал состав мужской сборной Швеции на эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

На первом этапе за шведов побежит Пеппе Фемлинг, далее — Мартин Понсилуома, Оскар Брандт и Себастьян Самуэльссон.

25-й номер общего зачета Кубка мира Йеспер Нелин по решению тренерского штаба пропустит гонку.

Мужская эстафета пройдет в пятницу, 15 января. Начало — в 16.30 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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