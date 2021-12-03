Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал старт сезона для российских спортсменов.

«Каждый случай можно рассмотреть отдельно. Опоздание Светланы Мироновой — вина сервиса, который не совсем верно зафиксировал крепление. Такого никогда не было. Слава богу, опоздание было не такое большое. Более курьезный случай был у Евгения Гараничева, который забыл палки в кабине для переодевания и опоздал на старт на 40 секунд. Это больше показатель того, что спортсмен не совсем собран. Накладывает отпечаток старт сезона, сезон олимпийский. Все хотят проявить себя, тем более до старта сезона не было какого-то лидера. Я в мистику не верю, верю фактам. Все в головах спортсменов и тренеров», — сказал Майгуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее стало известно, что Гараничев забыл палки на старте спринта этапа Кубка мира в Эстерсунде. Он был вынужден ждать, когда ему принесут новый инвентарь.