Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Последним стартом для нее станет сегодняшняя гонка преследования на домашнем этапе Кубка мира в Контиолахти. Мякяряйнен уйдет на старт 18-й. Из-за эпидемии коронавируса гонка проходит без зрителей.
«Я провела первые биатлонные тренировки на этом стадионе в 2003 году, и сегодня моя биатлонная карьера закончится здесь, — написала Мякяряйнен в Instagram. — Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но мы не можем такое выбирать.
Я спокойно отношусь к этому решению, хотя оно очень эмоциональное, и сезон выдался сложным. Но это не отнимает все хорошее, что было у меня в биатлоне в прошлом.
Сегодня я получу удовольствие от моей последней гонки на Кубке мира, вместе с моими замечательными коллегами. Это последний пасьют со мной, девчата!
Когда мир снова станет нормальным, я бы хотела встретиться с болельщиками".
I did my first biathlon trainings in this stadium 2003, and now, today my international biathlon career will suddenly end here. Not the way I wanted or planned, without any spectators, but we couldn't chooce this. I'm all fine with this decision even though it's emotional and this season has been difficult. But it's not taking away all the good things, what I've had with biathlon in past. Today I'll enjoy my last World Cup race with full heart, with all my wonderful colleagues. It's one last pursuit with me girls! ? When the World is back to normal, I wish I have a chance to meet my fans somehow once again. #careerend #thankyou
За свою карьеру Мякяряйнен завоевала одно золото, одно серебро и четыре бронзы чемпионатов мира, а также трижды побеждала в общем зачете Кубка мира, трижды — в зачете гонок преследования и по одному разу — в индивидуальных гонках, спринте и масс-старте.
Накануне о завершении карьеры объявил французский биатлонист Мартен Фуркад.