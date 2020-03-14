Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Последним стартом для нее станет сегодняшняя гонка преследования на домашнем этапе Кубка мира в Контиолахти. Мякяряйнен уйдет на старт 18-й. Из-за эпидемии коронавируса гонка проходит без зрителей.

«Я провела первые биатлонные тренировки на этом стадионе в 2003 году, и сегодня моя биатлонная карьера закончится здесь, — написала Мякяряйнен в Instagram. — Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но мы не можем такое выбирать.

Я спокойно отношусь к этому решению, хотя оно очень эмоциональное, и сезон выдался сложным. Но это не отнимает все хорошее, что было у меня в биатлоне в прошлом.

Сегодня я получу удовольствие от моей последней гонки на Кубке мира, вместе с моими замечательными коллегами. Это последний пасьют со мной, девчата!

Когда мир снова станет нормальным, я бы хотела встретиться с болельщиками".

За свою карьеру Мякяряйнен завоевала одно золото, одно серебро и четыре бронзы чемпионатов мира, а также трижды побеждала в общем зачете Кубка мира, трижды — в зачете гонок преследования и по одному разу — в индивидуальных гонках, спринте и масс-старте.

Накануне о завершении карьеры объявил французский биатлонист Мартен Фуркад.