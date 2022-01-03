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Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен из-за погоды

20:58
Гонка в Оберхофе перенесена. Фото IBU
Гонка в Оберхофе перенесена. Фото IBU
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Из-за теплой погоды и дождя в Оберхофе (Германия) мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону перенесен, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Гонка должна была состояться в четверг, 6 января. Теперь ее перенесли на пятницу, 7 января. Начало в 13.30 по московскому времени. Остальные гонки этапа должны пройти в запланированные сроки.

В этот же день пройдет женский спринт. 8 января состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета, а 9 января пройдут гонки преследования.

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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