Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен из-за погоды

Из-за теплой погоды и дождя в Оберхофе (Германия) мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону перенесен, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Гонка должна была состояться в четверг, 6 января. Теперь ее перенесли на пятницу, 7 января. Начало в 13.30 по московскому времени. Остальные гонки этапа должны пройти в запланированные сроки.

В этот же день пройдет женский спринт. 8 января состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета, а 9 января пройдут гонки преследования.