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Сегодня, 12:50

Мужской масс-старт Кубка мира в Антхольц-Антерсельве: смотреть прямую трансляцию

Александр Логинов.
Фото AFP

22 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет мужской масс-старт на 15 километров этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Он начнется в 14.50 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 14.25.

Мужскую сборную России на этапе в Антхольц-Антерсельве представят следующие спортсмены: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент с 413 очками — это лучший результат среди россиян.

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