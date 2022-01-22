Мужской масс-старт Кубка мира в Антхольц-Антерсельве: смотреть прямую трансляцию

22 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет мужской масс-старт на 15 километров этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Он начнется в 14.50 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 14.25.

Мужскую сборную России на этапе в Антхольц-Антерсельве представят следующие спортсмены: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент с 413 очками — это лучший результат среди россиян.