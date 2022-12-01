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Сегодня, 14:35

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
Итоговый протокол мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

В составе норвежцев выступили Ветле Кристиансен, Штурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Норвежская команда преодолела дистанцию за 1 час, 19 минут и 26,2 секунды и использовала 7 дополнительных патронов, ни разу не отправившись на штрафной круг.

Второе место заняла Германия (отставание +43,9 секунды, 0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов), за которую выступили Юстус Стрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Риз. На третьей строчке — Франция (+1.05,9, 0+9), которую представили Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе.

В четверг, 1 декабря, состоится еще одна гонка в рамках этапа в Лахти — женская эстафета 4x6 км. 3 декабря состоятся мужской и женский спринты, а 4 декабря — гонки преследования.

Итоговый протокол мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Итоговый протокол мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Биатлон
Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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