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Муж Куклиной прокомментировал отсутствие супруги в заявке на спринт в Хохфильцене

10:33

Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, отреагировал на новость о том, что его супруга не выступит в спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира-2020/21 в Хохфильцене (Австрия).

«Лара не выступит на 4 этапе Кубка Мира в Австрийском Хохфильцене. Таково тренерское решение и его надо уважать. Состояние у Лары хорошее, плечо не беспокоит, она готовится дальше. В выходные она пробежит свою контрольную тренировку, раз так получилось с официальными стартами», — написал у себя в Instagram Куклин.

Ранее стало известно, что в женском спринте от России выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Анастасия Гореева. Гонка состоится в пятницу, 18 декабря. Начало — в 16.15 (мск).

Кубок мира по биатлону

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