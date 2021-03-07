Миронова вернулась на 17 место общего зачета Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова 7 марта вернулась на 17 место в общем зачете Кубка мира.

Спортсменка стала 14-й в гонке преследования на этапе в Нове-Место (Чехия) и поднялась на одну строчку. После спринта, который прошел 6 марта, Миронова упала с 17 на 18 место.

Общий зачет Кубка мира возглавляет норвежка Тирил Экхофф. Она же лидирует в зачете гонок преследования. Лучшей среди россиянок в зачете гонок преследования, как и в общем зачете Кубка мира, является Светлана Миронова (21 место).

Кубок мира

Общий зачет (женщины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 923 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 843 (+48)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 798 (+28)

4 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 712 (+40)

5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 686 (+7)

6 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 682 (0)

17 (18). Светлана Миронова (Россия) — 382 (+27)

23 (23). Ульяна Кайшева (Россия) — 295 (+20)

31 (33). Евгения Павлова (Россия) — 208 (+18)

33 (31). Ирина Казакевич (Россия) — 204 (+5)

41 (41). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)

68 (67). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)

70 (69). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

75 (75). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Гонка преследования (женщины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 324 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 284 (+48)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 235 (+28)

4 (8). Франциска Пройсс (Германия) — 211 (+40)

5 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 188 (0)

6 (7). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 187 (+15)

21 (23). Светлана Миронова (Россия) — 97 (+27)

26 (21). Ирина Казакевич (Россия) — 79 (+5)

30 (34). Ульяна Кайшева (Россия) — 68 (+20)

31 (35). Евгения Павлова (Россия) — 65 (+18)

41 (40). Лариса Куклина (Россия) — 34 (0)

60 (55). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (0)