Миронова вернулась на 17 место общего зачета Кубка мира
Российская биатлонистка Светлана Миронова 7 марта вернулась на 17 место в общем зачете Кубка мира.
Спортсменка стала 14-й в гонке преследования на этапе в Нове-Место (Чехия) и поднялась на одну строчку. После спринта, который прошел 6 марта, Миронова упала с 17 на 18 место.
Общий зачет Кубка мира возглавляет норвежка Тирил Экхофф. Она же лидирует в зачете гонок преследования. Лучшей среди россиянок в зачете гонок преследования, как и в общем зачете Кубка мира, является Светлана Миронова (21 место).
Кубок мира
Общий зачет (женщины)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 923 (+60)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 843 (+48)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 798 (+28)
4 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 712 (+40)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 686 (+7)
6 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 682 (0)
17 (18). Светлана Миронова (Россия) — 382 (+27)
23 (23). Ульяна Кайшева (Россия) — 295 (+20)
31 (33). Евгения Павлова (Россия) — 208 (+18)
33 (31). Ирина Казакевич (Россия) — 204 (+5)
41 (41). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)
68 (67). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)
70 (69). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
75 (75). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
Гонка преследования (женщины)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 324 (+60)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 284 (+48)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 235 (+28)
4 (8). Франциска Пройсс (Германия) — 211 (+40)
5 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 188 (0)
6 (7). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 187 (+15)
21 (23). Светлана Миронова (Россия) — 97 (+27)
26 (21). Ирина Казакевич (Россия) — 79 (+5)
30 (34). Ульяна Кайшева (Россия) — 68 (+20)
31 (35). Евгения Павлова (Россия) — 65 (+18)
41 (40). Лариса Куклина (Россия) — 34 (0)
60 (55). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (0)
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