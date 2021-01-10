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Миронова рассказала о тактике, которой придерживалась во время эстафеты

14:22
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Российская биатлонистка Светлана Миронова, которая первой передала эстафету Александру Логинову на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, рассказала о гонке.

«У меня была какая-то тактика и я ее придерживалась. Сегодня решила максимально сделать акцент на стрельбу, что, в принципе удалось. А вот на последнем круге уже бежала в своем темпе, приятно первой передавать эстафету. Отмечу работу лыж, сегодня они ехали хорошо», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты. Начало — в 13.30 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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