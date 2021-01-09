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Миронова прокомментировала четвертое место на этапе в Оберхофе

17:33
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Россиянка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Биатлонистка заняла четвертое место.

— На рубеже в целом все было хорошо, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Лежа допустила... не то, чтобы глупый промах. Закрыла четыре мишени, на пятой притормозила, и случился промах. Лучше стрелять в своем темпе.

Что я чувствовала на последнем круге? Наверное, была мысль: «Ты уже здесь, ты должна сделать все, на что способна».

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