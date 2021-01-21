Миронова поднялась в топ-20 общего зачета Кубка мира
Австрийка Лиза Тереза Хаузер победила в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
В общем зачет продолжает лидировать норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Россиянка Светлана Миронова поднялась на 19-е место.
Общий зачет (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 589 (+10)
2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 583 (+23)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 562 (+12)
4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 485 (+43)
5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 447 (+8)
6 (7). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 446 (+34)
19 (21). Светлана Миронова (Россия) — 238 (+36)
26 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 195 (+32)
29 (33). Евгения Павлова (Россия) — 159 (+38)
32 (30). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (0)
39 (46). Лариса Куклина (Россия) — 92 (+27)
62 (60). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
67 (64). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)
69 (66). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
Индивидуальная гонка (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 103 (+43)
2 (10). Юлия Джима (Украина) — 85 (+54)
3 (9). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 80 (+48)
4 (2). Дениза Херманн (Германия) — 78 (+24)
5 (8). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 68 (+34)
6 (5). Лина Перссон (Швеция) — 66 (+26)
10 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 58 (+32)
13 (33). Евгения Павлова (Россия) — 46 (+38)
17 (-). Светлана Миронова (Россия) — 36 (+36)
26 (-). Лариса Куклина (Россия) — 27 (+27)
45 (27). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 4632 (+329)
2 (3). Франция — 4587 (+389)
3 (2). Норвегия — 4546 (+339)
4 (4). Германия — 4495 (+399)
5 (5). Россия — 4139 (+406)
6 (6). Белоруссия — 4002 (+342)
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