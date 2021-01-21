Миронова поднялась в топ-20 общего зачета Кубка мира

Австрийка Лиза Тереза Хаузер победила в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

В общем зачет продолжает лидировать норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Россиянка Светлана Миронова поднялась на 19-е место.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 589 (+10)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 583 (+23)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 562 (+12)

4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 485 (+43)

5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 447 (+8)

6 (7). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 446 (+34)

19 (21). Светлана Миронова (Россия) — 238 (+36)

26 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 195 (+32)

29 (33). Евгения Павлова (Россия) — 159 (+38)

32 (30). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (0)

39 (46). Лариса Куклина (Россия) — 92 (+27)

62 (60). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

67 (64). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)

69 (66). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Индивидуальная гонка (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 103 (+43)

2 (10). Юлия Джима (Украина) — 85 (+54)

3 (9). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 80 (+48)

4 (2). Дениза Херманн (Германия) — 78 (+24)

5 (8). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 68 (+34)

6 (5). Лина Перссон (Швеция) — 66 (+26)

10 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 58 (+32)

13 (33). Евгения Павлова (Россия) — 46 (+38)

17 (-). Светлана Миронова (Россия) — 36 (+36)

26 (-). Лариса Куклина (Россия) — 27 (+27)

45 (27). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 4632 (+329)

2 (3). Франция — 4587 (+389)

3 (2). Норвегия — 4546 (+339)

4 (4). Германия — 4495 (+399)

5 (5). Россия — 4139 (+406)

6 (6). Белоруссия — 4002 (+342)