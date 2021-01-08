Миронова осталась довольной спринтерской гонкой на Кубка мира в Оберхофе

Биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринтерской гонки на Кубке мира в Оберхорфе. Россиянка заняла 15-е место.

«Трасса сегодня была достаточно хорошая. Сегодня было в удовольствие бежать гонку, несмотря на то, что на трассу нападал снег, но погода прекрасная для Оберхорфа. Я получила только положительные впечатления от гонки», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Антирекордная серия сборной России без медалей на этапах Кубка мира достигла 40 гонок.

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая