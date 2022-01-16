Миронова не выступит в гонке преследования этапа в Рупольдинге из-за недомогания

Как стало известно «СЭ», российская биатлонистка Светлана Миронова не выступит в сегодняшней женской гонке преследования этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Дело в проблемах со здоровьем.

— Света не выступит из-за легкого недомогания, — объяснил «СЭ» старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 14.20.

Женскую сборную России на Кубке мира в Рупольдинге также представляют: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.