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Миронова не понимала, в каком состоянии она находится

18:06
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Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 18-е место.

«Честно говоря, я не понимала, в какой я нахожусь состоянии, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Это моя первая гонка в сезоне, я делала очень мало работы и не гонялась в контрольных стартах. Мой ход? В целом неплохо, но есть над чем работать. Это абсолютно не моя скорость. Я надеюсь, что очень скоро вернусь в свои кондиции».

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. В тройку лучших также попали норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону

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