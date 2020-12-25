Министр спорта: «Губерниеву осталось только самому встать на лыжи»

Министр спорта Олег Матыцин во время итоговой пресс-конференции прокомментировал провальные выступления российских биатлонистов, которые уже много гонок подряд не могут подняться на пьедестал.

— Дмитрию Губерниеву осталось только самому встать на лыжи и взять винтовку. Он же циклик, функционал есть. Если говорить серьезно, проблема существует. Летом вели серьезный разговор, совместно с федерацией был выбран новый президент, утвержден новый главный тренер. Нужен анализ, конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь нужно вести о квалификации тренеров, которые работают с командой, о функционале спортсменов. Нет единого рецепта, как сделать, чтобы этот тяжелый период прервался. Я бы посоветовал федерациям более системно подходить к развитию вида спорта. Потому что в последнее время у многих крен в работу только со сборными командами. А работе с регионами, по обмену опыту тренеров, не уделялось внимания. И это часто проявляется негативно впоследствии.

(Наталья Марьянчик)