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Михаил Шашилов рассказал о «проблеме русского Ивана-дурака» у биатлонистов

20:12
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил отношение российских спортсменов к подготовке к соревнованиям.

«Времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое, — цитирует Шашилова RT. —  Сейчас каждый атлет должен сам понимать, что и зачем делает. Но на практике зачастую происходит совсем иное. Человек, который готовился индивидуально, приезжает на Кубок мира. Спрашиваешь, есть ли у него план подготовки, и слышишь в ответ: «Сейчас позвоню тренеру, спрошу».

Так что некая проблема русского Ивана-дурака, лежащего на печи, у нас просматривается. Когда человек хочет и принцессу в жены, и полцарства в придачу, но ему в голову не приходит, что ради этого хорошо бы сначала с печи слезть".

Ближайший этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 13-17 января.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/821455-shashilov-sbornaya-rossiya-biatlon

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