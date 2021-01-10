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Майгуров прокомментировал возможные совместные сборы биатлонистов и лыжников

16:20
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал разговоры о возможных совместных сборах российских лыжников и биатлонистов.

«Да, я уже слышал подобные разговоры от разных людей. В планах у нас есть консультационная работа в первую очередь, чтобы улучшить качество хода. Будут ли совместные сборы? Пока об этом говорить рано», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня сборная России одержала победу в смешанной эстафета на пятом этапе Кубка мира по биатлону, прервав серию из 43 гонок без медалей.

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