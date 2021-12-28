Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о составе сборной страны на предстоящие этапы Кубка IBU.

«Мы стараемся четко придерживаться критериев, которые утвердило правление СБР. Виктория Сливко и Дмитрий Иванов выполнили критерии как лидеры Кубка России. Также к команде на Кубке IBU присоединятся спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по итогам трех гонок на «Ижевской винтовке». У женщин — Анастасия Егорова, Лариса Куклина и Наталья Гербулова. У мужчин — Михаил Первушин и Михаил Бурундуков», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Майгуров также отметил попадание Михаила Бурундукова в состав команды.

«Попадание Бурундукова в сборную — это определенная сенсация, он в первый раз себя так ярко проявил. Мы сейчас занимаемся оформление документов для его выезда на международные старты. Понимаем, что вряд ли он сможет принять участие в ближайшем этапе Кубка IBU. Поэтому на этот этап поедет Петр Пащенко, который идет четвертым по количеству очков на «Ижевской винтовке». Как только Бурундуков получит все необходимые документы, он присоединится к команде».

Первые два январских этапа Кубка IBU пройдут в словацком Брезно-Осрблье.