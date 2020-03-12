Матвей Елисеев: «На предпоследнем подъеме мне было очень тяжело, болельщики мне сильно помогли»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в мужском спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Попросили начать по-активнее, чтобы не проиграть так много, пока лыжи свежие, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Вроде попытался, но, видимо, не очень получилось. Хорошо, что со стрельбой справился.

— Лыжи в какой-то момент перестали быть свежими?

— Очень быстрые лыжи у меня, всех догонял со спуска, просто супер.

— Стартовая время в пасьюте будет около минуты. Какие шансы там?

— Побороться можно, но только с ошибками соперников.

— Расскажите о болельщиках на трассе. Потому что никто не знает, сколько их было.

— На самом деле мало болельщиков, они почему-то распределились не так, как обычно. Не знаю, с чем это связано.

— Так болельщиков выгнали со стадиона. Соревнования проходят без болельщиков, на трассу они проникли нелегально.

— Думаю, 300 человек, около того. В одном месте на предпоследнем подъеме мне было очень тяжело, они мне сильно помогли.